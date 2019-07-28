Под Калининградом из-за фестиваля «Балтийское поле» образовалась 10-километровая пробка
Скорость автомобилей на этом отрезке не превышает 6 километров в час
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В воскресенье днем в районе поселка Талпаки образовалась девятикилометровая пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
В этом районе в выходные проходит фестиваль «Балтийское поле». Как видно на карте, на этом отрезке дороги скорость автомобилей не превышает 6 километров в час. Также дорожную ситуацию осложняет ДТП, которое произошло неподалеку от места проведения праздника.
Напомним, такие же заторы наблюдались на трассе в Калининградской области в минувшую субботу.
ИСТОЧНИК KP.RU