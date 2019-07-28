Калининградцев приглашают разработать обустройство парка Теодора Кроне

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-28T18:49:05+03:00

К участию приглашают как специалистов, так и городских активистов

Изменить размер текста: A A

В Калининграде местных жителей приглашают принять участие в воркшопе, который посвящен развитию обустройства территории парка им. Теодора Кроне. Такое сообщение было опубликовано в группе «Аллеи Калининградской области» в соцсетях.

— Вниманию всех неравнодушных к городскому озеленению и состоянию калининградских парков и скверов! Архитекторы, планировщики, урбанисты, дизайнеры, дендрологи, экологи, социальные исследователи, лидеры местных сообществ и городские активисты приглашаются к участию в проектном воркшопе, посвященном разработке концепции развития обустройства территории парка им. Теодора Кроне в Калининграде, — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU