2019-07-28T18:49:05+03:00
Общество

Калининградцев приглашают разработать обустройство парка Теодора Кроне

К участию приглашают как специалистов, так и городских активистов
Сергей Богров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде местных жителей приглашают принять участие в воркшопе, который посвящен развитию обустройства территории парка им. Теодора Кроне. Такое сообщение было опубликовано в группе «Аллеи Калининградской области» в соцсетях.

— Вниманию всех неравнодушных к городскому озеленению и состоянию калининградских парков и скверов! Архитекторы, планировщики, урбанисты, дизайнеры, дендрологи, экологи, социальные исследователи, лидеры местных сообществ и городские активисты приглашаются к участию в проектном воркшопе, посвященном разработке концепции развития обустройства территории парка им. Теодора Кроне в Калининграде, — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Калининградом из-за фестиваля «Балтийское поле» образовалась 10-километровая пробка
Калининградцев просят помочь попавшей под машину лисе
На проспекте Победы в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
В Польше открыли консультационный центр по оформлению электронных виз Калининградскую область
В Калининграде на Калинина сбили 4-летнюю девочку
Вандалы разбили остановку на площади Василевского в Калининграде
В Калининграде при пожаре на Трибуна спасли человека
На трассе под Калининградом сбили мотоциклиста
За два года в Калининградской области 447 аварийщиков получат новое жилье
В Калининграде приставы за день арестовали 7 машин должников на 7,6 млн рублей
Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 35 боеприпасов времен войны
Администрация «Куршской косы» планирует ввести онлайн-оплату за посещение нацпарка
Калининградец жестоко избил приятеля из-за спора об итогах футбольного матча
На трассе под Талпаками образовалась многокилометровая пробка
На Ленинском проспекте в Калининграде в аварии пострадали три человека
В поселке под Гурьевском сгорела «Ауди»
В колонию в Гвардейске пытались пронести 48 мобильных телефонов