Калининградская «Балтика» проиграла на своем поле подмосковному «Чертаново»
Матч закончился со счетом 2:1
Футбольный матч между «Балтикой» и «Чертаново»Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Изменить размер текста:
Футбольный клуб «Чертаново» обыграл калининградскую «Балтику» в матче пятого тура первенства ФНЛ. Матч завершился со счетом 2:1.
В первом тайме на 28-й минуте счет открыли игроки «Чертаново». Но уже через пару минут счет сравнял «балтиец» Михаил Маркин. Однако ничья продержалась только до середины второго тайма — Владислав Сарвели сумел забить второй гол, который принес гостям победу.
ИСТОЧНИК KP.RU