2019-07-28T21:58:21+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» проиграла на своем поле подмосковному «Чертаново»

Матч закончился со счетом 2:1
Сергей Богров
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Футбольный матч между «Балтикой» и «Чертаново»Футбольный матч между «Балтикой» и «Чертаново»Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Футбольный клуб «Чертаново» обыграл калининградскую «Балтику» в матче пятого тура первенства ФНЛ. Матч завершился со счетом 2:1.

В первом тайме на 28-й минуте счет открыли игроки «Чертаново». Но уже через пару минут счет сравнял «балтиец» Михаил Маркин. Однако ничья продержалась только до середины второго тайма — Владислав Сарвели сумел забить второй гол, который принес гостям победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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