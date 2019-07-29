2019-07-29T10:09:36+03:00
Общество

Минсельхоз: Сбор зерна в Калининградской области превысит полмиллиона тонн

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в этом превысят 500 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе агрофестиваля «День балтийского поля», ссылаясь на прогноз регионального министерства сельского хозяйства. Этот показатель станет рекордным за постсоветский период, отметил глава региона

Антон Алиханов также обратил внимание на реализацию крупных инвестиционных проектов – молочного комплекса на 3 600 голов дойного стада с объемом производства молока примерно в 30 тысяч тонн в год, первого в России селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве. Также в числе приоритетов глава региона назвал развитие экспорта АПК, сельских территорий – в том числе за счет сельхозкооперации.

- Деловую часть программы Дня балтийского поля мы начали именно с презентации Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Они сейчас активно работают, ищут новые проекты, чтобы мы им смогли помочь их реализовать, – отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В регионе в понедельник из-за жары могут ограничить движение грузовиков по федеральным трассам
Калининградская «Балтика» проиграла на своем поле подмосковному «Чертаново»
Калининградцев приглашают разработать обустройство парка Теодора Кроне
Под Калининградом из-за фестиваля «Балтийское поле» образовалась 10-километровая пробка
Калининградцев просят помочь попавшей под машину лисе
На проспекте Победы в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
В Польше открыли консультационный центр по оформлению электронных виз Калининградскую область
В Калининграде на Калинина сбили 4-летнюю девочку
Вандалы разбили остановку на площади Василевского в Калининграде
В Калининграде при пожаре на Трибуна спасли человека
На трассе под Калининградом сбили мотоциклиста
За два года в Калининградской области 447 аварийщиков получат новое жилье
В Калининграде приставы за день арестовали 7 машин должников на 7,6 млн рублей
Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 35 боеприпасов времен войны
Администрация «Куршской косы» планирует ввести онлайн-оплату за посещение нацпарка
Калининградец жестоко избил приятеля из-за спора об итогах футбольного матча
На трассе под Талпаками образовалась многокилометровая пробка
На Ленинском проспекте в Калининграде в аварии пострадали три человека
В поселке под Гурьевском сгорела «Ауди»
В колонию в Гвардейске пытались пронести 48 мобильных телефонов