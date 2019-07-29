Минсельхоз: Сбор зерна в Калининградской области превысит полмиллиона тонн

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-29T10:09:36+03:00

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Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в этом превысят 500 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе агрофестиваля «День балтийского поля», ссылаясь на прогноз регионального министерства сельского хозяйства. Этот показатель станет рекордным за постсоветский период, отметил глава региона

Антон Алиханов также обратил внимание на реализацию крупных инвестиционных проектов – молочного комплекса на 3 600 голов дойного стада с объемом производства молока примерно в 30 тысяч тонн в год, первого в России селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве. Также в числе приоритетов глава региона назвал развитие экспорта АПК, сельских территорий – в том числе за счет сельхозкооперации.

- Деловую часть программы Дня балтийского поля мы начали именно с презентации Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Они сейчас активно работают, ищут новые проекты, чтобы мы им смогли помочь их реализовать, – отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU