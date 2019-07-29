В регионе в понедельник из-за жары могут ограничить движение грузовиков по федеральным трассам
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В понедельник, 29 июля, в Калининградской области из-за жары может быть ограничено движение большегрузов на федеральных дорогах. ОБ этом сообщает пресс-служба Росавтодора.
Движение будет ограничено при повышении температуры свыше 32 градусов разрешено с 10 часов утра по 22 часов вечера.
Напомним, по территории Калининградской области проходит три автомобильных дороги общего пользования федерального значения А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».
ИСТОЧНИК KP.RU