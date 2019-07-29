В регионе в понедельник из-за жары могут ограничить движение грузовиков по федеральным трассам

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-29T10:25:25+03:00

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В понедельник, 29 июля, в Калининградской области из-за жары может быть ограничено движение большегрузов на федеральных дорогах. ОБ этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Движение будет ограничено при повышении температуры свыше 32 градусов разрешено с 10 часов утра по 22 часов вечера.

Напомним, по территории Калининградской области проходит три автомобильных дороги общего пользования федерального значения А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU