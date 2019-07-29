Более 400 калининградцев в этом году не смогли выехать за границу из-за долгов за газ

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-29T10:32:55+03:00

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Более 400 жителей Калининградской области не смогли выехать за границу в этом году из-за задолженности за поставленный газ. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Всего за 6 месяцев 2019 года для принудительного исполнения решений суда по взысканию долгов за газ с абонентов-физических лиц, проживающих в Калининградской области, приставам было направлено 1060 судебных приказов и исполнительных листов на сумму более 10 млн руб.

- Мы предупреждаем абонентов-должников не доводить ситуацию до принятия крайних мер и оплатить свои долги за газ в кратчайшие сроки. Даже если гражданин оплатит долг в тот же день, когда ему было отказано в пересечении границы, процесс снятия ограничения на выезд может занять несколько дней. И отпуск в любом случае будет испорчен», – отметил директор филиала в Калининградской области ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Андрей Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU