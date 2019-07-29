Опрос: Отдыхающие назвали Калининград самым европейским городом России «по ощущениям»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-29T11:33:03+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каком городе России можно почувствовать себя как в Европе.

Первую тройку европейских городов составили Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

По данным опроса Tvil.ru, в топ-5 также вошли Казань и Екатеринбург. Меньше всего голосов набрали Ялта, Светлогорск, Йошкар-Ола, Выборг и Ярославль.

Десять самых европейских городов России: 1. Калининград, 37,61% 2. Санкт-Петербург, 27,35% 3. Сочи, 8,55% 4. Казань, 5,98% 5. Екатеринбург, 5,13% 6-7. Йошкар-Ола и Ялта, 4,27% 8. Выборг, 3,42% 9. Светлогорск, 2,56% 10. Ярославль, 0,85%

ИСТОЧНИК KP.RU