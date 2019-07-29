В Калининграде 12 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-29T11:47:48+03:00

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В Калининграде в понедельник, 29 июля, отключено электричество в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13:30 до 18 часов не будет света на ул. Радищева 87-115,98-110, пер. Радищева 1-9, 4-14, ул. Станочная 1-19,2-12, пр-т Победы 83-99, ул. Ульяновская 1-15, ул. Ремонтная 4, ул. Поперечная 1-13, 4-14, ул. Радищева 100 (и котельная), ул. Станочная 9 (и котельная).

До 20 часов не будет электричества на ул. Шиллера 17 -23, ул. Комсомольская 21А, ул. Косм. Пацаева 11.

ИСТОЧНИК KP.RU