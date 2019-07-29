В Гусеве начался ремонт двух железнодорожных переездов
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В Гусеве начались работы по асфальтировке прилегающих к двум железнодорожным переездам участков автодорог на улицах Железнодорожная и Победа. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Во время работ движение через железнодорожные переезды будет осуществляться по реверсивной схеме по одной из полос автомобильных дорог.
Также продолжается текущий ремонт переезда на улице Нарвская в Калининграде. На этой неделе планируется приступить к асфальтированию прилегающих к переезду участков проезжей. Пропуск автомобилей также будет осуществляться по одной полосе движения.
ИСТОЧНИК KP.RU