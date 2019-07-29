Под Светлым в ДТП пострадал 3-летний пассажир «Фольксвагена»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светловском городском округе в воскресенье, 28 июля, в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 14 километре автодороги «Чкаловск - Люблино - Взморье». Водитель «Вольво» нарушил требование дорожной разметки при совершения обгона, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген».
В результате лобового столкновения пострадал 3-летний пассажир «Фольксвагена».
ИСТОЧНИК KP.RU