Более пятисот калининградцев приняли участие в акции "День здоровья"

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-29T13:03:38+03:00

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В минувшую субботу в парке «Юность» в Калининграде прошла акция «День здоровья». В массовой акции, посвященной здоровому образу жизни приняли участие более 500 человек, сообщила заместитель главного врача Центра медпрофилактики Людмила Калинина.

Врачи-специалисты, а также представители пациентских объединений консультировали всех желающих по правильному питанию, отказу от вредных привычек, управлению стрессом, двигательной активности, профилактике и снижению рисков серьезных заболеваний. Здесь же можно было измерить уровень артериального давления и глюкозы в крови.

Парковая зона также стала площадкой для занятий физкультурой. Зарядку для ребят и их родителей провел чемпион Европы и призер чемпионата мира по рукопашному бою Алексей Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU