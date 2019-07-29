2019-07-29T13:18:47+03:00
Общество

В Калининграде камеры «Безопасного города» зафиксировали 300 случаев распития спиртного на улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года камеры «Безопасного горда» зафиксировали в Калининграде свыше 300 нарушений, связанных с употреблением спиртного в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

В месяц операторы фиксируют от 50 до 100 фактов распития спиртных напитков в общественных местах, в зависимости от сезона. Вся информация незамедлительно передается сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме этого, с начала года было зафиксировано 52 драки и 47 случаев нарушения общественного порядка. Четыре раза операторы калининградского «Безопасного города» передавали в полицию информацию о возможном употреблении наркотических средств на улицах Калининграда. В службу скорой медицинской помощи направлено 78 сообщений.

Напомним, на территории Калининграда и области установлено 1200 камер комплекса «Безопасный город». С начала года с помощью камер удалось раскрыть 116 преступлений и пресечь 310 административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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