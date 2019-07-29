Синоптики прогнозируют в Калининграде дожди и похолодание на 10 градусов
.Фото: Александр Подгорчук
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Понедельник станет последним жарким днем начавшейся недели. По прогнозам синоптиков, уже со вторника температура воздуха начнет понижаться.
По данным Гидрометцентра России, завтра температура в Калининграде составит +25 градусов, а на выходные всего +20.. 21. Таким образом, в конце недели будет на 10 градусов холоднее, чем в начале. Во вторник ожидаются дожди, вероятность которых также высока и в последующие дни. В субботу не исключены ливни и усиление северо-западного ветра до 14 метров в секунду .
ИСТОЧНИК KP.RU