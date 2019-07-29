2019-07-29T13:24:41+03:00
Лето в городе

Синоптики прогнозируют в Калининграде дожди и похолодание на 10 градусов

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Понедельник станет последним жарким днем начавшейся недели. По прогнозам синоптиков, уже со вторника температура воздуха начнет понижаться.

По данным Гидрометцентра России, завтра температура в Калининграде составит +25 градусов, а на выходные всего +20.. 21. Таким образом, в конце недели будет на 10 градусов холоднее, чем в начале. Во вторник ожидаются дожди, вероятность которых также высока и в последующие дни. В субботу не исключены ливни и усиление северо-западного ветра до 14 метров в секунду .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ул. Невского в Калининграде «Ниссан» таранил автомобиль «скорой помощи»
Калининградца оштрафовали на 350 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
В Калининграде камеры «Безопасного города» зафиксировали 300 случаев распития спиртного на улицах
Более пятисот калининградцев приняли участие в акции "День здоровья"
В Калининграде пассажирка троллейбуса получила травмы из-за резкого торможения
Под Светлым в ДТП пострадал 3-летний пассажир «Фольксвагена»
В Гусеве начался ремонт двух железнодорожных переездов
В Калининграде 12 улиц остались без электричества
Опрос: Отдыхающие назвали Калининград самым европейским городом России «по ощущениям»
Более 400 калининградцев в этом году не смогли выехать за границу из-за долгов за газ
В регионе в понедельник из-за жары могут ограничить движение грузовиков по федеральным трассам