Калининградца оштрафовали на 350 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-29T14:25:17+03:00

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Жителя Советска осудили за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Славского районного суда.

В ноябре прошлого года пьяного водителя оставили инспекторы ГИБДД в одном из поселков Славского района. Пока инспектор составлял протокол, мужчина стал уговаривать его взять деньгами. Несмотря на отказ, он оставил на консоли патрульного автомобиля 4 тысячи рублей и сообщил, что еще около 8 тысяч рублей полицейский получит, когда отпустит его.

Инспектор сообщил о произошедшем дежурному, прибывшие на место правоохранители задержали взяткодателя.

Суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки - 353 970 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU