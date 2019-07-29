Калининградца оштрафовали на 350 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
Жителя Советска осудили за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Славского районного суда.
В ноябре прошлого года пьяного водителя оставили инспекторы ГИБДД в одном из поселков Славского района. Пока инспектор составлял протокол, мужчина стал уговаривать его взять деньгами. Несмотря на отказ, он оставил на консоли патрульного автомобиля 4 тысячи рублей и сообщил, что еще около 8 тысяч рублей полицейский получит, когда отпустит его.
Инспектор сообщил о произошедшем дежурному, прибывшие на место правоохранители задержали взяткодателя.
Суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки - 353 970 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU