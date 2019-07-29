2019-07-29T15:12:49+03:00
Происшествия

На ул. Невского в Калининграде «Ниссан» таранил автомобиль «скорой помощи»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в понедельник, 29 июля, произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице А. Невского около 11 часов утра. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Некрасова в автомобиль врезался «Ниссан».

В полиции отметили, что спецавтомобиль двигался с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информацией о наличии пострадавших Госавтоинспекция не располагает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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