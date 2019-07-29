Калининградцу грозит два года за мошенничество при покупке грузовика

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-29T16:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Калининграда грозит до двух лет за мошенничество при покупке автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

32-летний мужчина взял в аренду с правом выкупа грузовой автомобиль. Злоумышленник передал владельцу первые 10 тысяч рублей, перестал выходить на связь и не стал выплачивать оставшиеся 140 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции для разбирательства – рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU