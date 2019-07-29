Калининградцу грозит два года за мошенничество при покупке грузовика
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Жителю Калининграда грозит до двух лет за мошенничество при покупке автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
32-летний мужчина взял в аренду с правом выкупа грузовой автомобиль. Злоумышленник передал владельцу первые 10 тысяч рублей, перестал выходить на связь и не стал выплачивать оставшиеся 140 тысяч рублей.
- Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции для разбирательства – рассказали в полиции.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU