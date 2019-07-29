2019-07-29T16:44:52+03:00
Общество

Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 200 тысяч человек

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В минувшее воскресенье в Калининградском музее изобразительных искусств состоялось закрытие выставки «Сокровища музеев России». Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, 12 июня по 28 июля выставку посетили 200 тысяч человек.

Вход на выставку был бесплатным, калининградцы и гости города увидели полотна кисти Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Серова, Репина, Кустодиева, Крымова, Грабаря, Оссовского, Жилинского и Пименова. Картины художников представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

По словам директора Калининградского музея изобразительных искусств Галины Заболотской, выставка побила все рекорды посещаемости.

- Уникальная ситуация, когда мы представляем не один музей, а шестнадцать музеев России во главе с Государственной Третьяковской галереей. Экспозицию осмотрели свыше двухсот тысяч человек. Это говорит о том, что публика увлечена искусством. Посетителям интересны экскурсии и лекционная программа, которая была организована специально в рамках выставки. Подобные события должны проходить в нашем городе ежегодно, – подчеркнула руководитель музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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