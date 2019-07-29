Калининградца задержали при попытке украсть 30 коробок шоколадных конфет
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже сразу 30 коробок шоколадных конфет. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Мукомольной. Получив сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, на место выдвинулся наряд.
Прибыв по указанному адресу, Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести, не заплатив из магазина 30 коробок шоколадных конфет стоимостью свыше 4 тысяч рублей.
Задержанного — 29-летнего калининградца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU