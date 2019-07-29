Ермак: По электронным визам в Калининград приезжают туристы из Японии и Мексики

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-29T17:36:04+03:00

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С ведением бесплатных электронных виз заметно увеличился поток туристов в Калининградскую область. Об этом заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак в ходе открытия информационно-туристического центра Калининградской области в Гданьске.

- Интерес очень большой. К нам едут семьями из самых разных стран. Это не только наши страны-соседи – Литва, Польша, Латвия и Германия. Также приезжают туристы из Японии, Мексики и других точек мира. Прогнозируем, что в этом году у нас значительно увеличится иностранный туристический поток, – сказал руководитель ведомства.

Напомним, электронные визы для посещения Калининградской области заработали с 1 июля. Регион по упрощенной схеме могут посещать граждане 53 стран мира, из которых 38 – это государства Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU