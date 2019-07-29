2019-07-29T17:43:39+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Жителям Московского района придется пересмотреть свои транспортные привычки

В пресс-службе мэрии посоветовали калининградцам, отрезанным от центра города ремонтом улицы Киевской, закладывать на дорогу до работы больше времени
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Отключение контактной сети на КиевскойОтключение контактной сети на КиевскойФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

После того, как жители Московского из-за закрытия улицы Киевской на ремонт, все утро матерились, пробираясь через пробки до работы, пресс-служба мэрии Калининграда опубликовала пресс-релиз, в котором попросила относиться к ремонту философски.

- Жителям Московского района все-таки придется до следующего года пересмотреть привычки и закладывать на дорогу в центр и обратно больше времени, - написала пресс-служба. - Мы, со своей стороны, делаем все, что в наших силах, чтобы нивелировать дискомфорт, который доставляет ремонт Киевской.

Представители мэрии признали, что подрядчик, который не повесил знаки со схемами объезда, ошибся. Также в пресс-службе сообщили, что светофор на Суворова-Железнодорожной, «вероятнее всего», будет отрегулирован.

- Две бригады сейчас разбирают контактную троллейбусную сеть (ночью тоже будут это делать). Армия рабочих для этого не нужна, сеть нужно разобрать аккуратно, в том порядке, в котором она потом будет собрана. Но приступить к этой работе мы смогли только после того, как троллейбусы были «выгнаны» к Южному вокзалу (на то, чтобы «зачистить» под них там парковку тоже понадобилось какое-то время), - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Безопасном городе» сообщили, где установят передвижные дорожные камеры на этой неделе
Ермак: По электронным визам в Калининград приезжают туристы из Японии и Мексики
Калининградца задержали при попытке украсть 30 коробок шоколадных конфет
Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 200 тысяч человек
Калининградцу грозит два года за мошенничество при покупке грузовика
На ул. Невского в Калининграде «Ниссан» таранил автомобиль «скорой помощи»
Калининградца оштрафовали на 350 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
Синоптики прогнозируют в Калининграде дожди и похолодание на 10 градусов
В Калининграде камеры «Безопасного города» зафиксировали 300 случаев распития спиртного на улицах
Более пятисот калининградцев приняли участие в акции "День здоровья"
В Калининграде пассажирка троллейбуса получила травмы из-за резкого торможения
Под Светлым в ДТП пострадал 3-летний пассажир «Фольксвагена»
В Гусеве начался ремонт двух железнодорожных переездов
В Калининграде 12 улиц остались без электричества
Опрос: Отдыхающие назвали Калининград самым европейским городом России «по ощущениям»
Более 400 калининградцев в этом году не смогли выехать за границу из-за долгов за газ
В регионе в понедельник из-за жары могут ограничить движение грузовиков по федеральным трассам