Мэрия Калининграда: Жителям Московского района придется пересмотреть свои транспортные привычки

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-29T17:43:39+03:00

В пресс-службе мэрии посоветовали калининградцам, отрезанным от центра города ремонтом улицы Киевской, закладывать на дорогу до работы больше времени

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После того, как жители Московского из-за закрытия улицы Киевской на ремонт, все утро матерились, пробираясь через пробки до работы, пресс-служба мэрии Калининграда опубликовала пресс-релиз, в котором попросила относиться к ремонту философски.

- Жителям Московского района все-таки придется до следующего года пересмотреть привычки и закладывать на дорогу в центр и обратно больше времени, - написала пресс-служба. - Мы, со своей стороны, делаем все, что в наших силах, чтобы нивелировать дискомфорт, который доставляет ремонт Киевской.

Представители мэрии признали, что подрядчик, который не повесил знаки со схемами объезда, ошибся. Также в пресс-службе сообщили, что светофор на Суворова-Железнодорожной, «вероятнее всего», будет отрегулирован.

- Две бригады сейчас разбирают контактную троллейбусную сеть (ночью тоже будут это делать). Армия рабочих для этого не нужна, сеть нужно разобрать аккуратно, в том порядке, в котором она потом будет собрана. Но приступить к этой работе мы смогли только после того, как троллейбусы были «выгнаны» к Южному вокзалу (на то, чтобы «зачистить» под них там парковку тоже понадобилось какое-то время), - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU