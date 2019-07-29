В «Безопасном городе» сообщили, где установят передвижные дорожные камеры на этой неделе
Пресс-служба «Безопасного города» опубликовала места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.
С 30 июля по 5 августа камеры будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».
4. На 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».
5. На 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
6. На 17 километре автодороги «Калининград-Балтийск»
7. На 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск»
8. На 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
ИСТОЧНИК KP.RU