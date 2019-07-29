2019-07-29T18:50:39+03:00
Общество

В «Безопасном городе» сообщили, где установят передвижные дорожные камеры на этой неделе

Виктор Сергеев
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Пресс-служба «Безопасного города» опубликовала места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.

С 30 июля по 5 августа камеры будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».

4. На 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».

5. На 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

6. На 17 километре автодороги «Калининград-Балтийск»

7. На 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск»

8. На 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

ИСТОЧНИК KP.RU

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