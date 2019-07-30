В Калининграде при пожаре в многоэтажке пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-30T10:45:00+03:00

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В Калининграде в понедельник произошел крупный пожар в 9-этажке на ул. Машиностроительной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В квартире на седьмом этаже горела мебель. В результате пожара пострадал человек.

Сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе, ребенка., а также эвакуировали зи дома шесть человек.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU