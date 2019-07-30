За два дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 28 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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За прошедшие выходные инспекторы ГИБДД выявили на калининградских дорогах 28 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей .
Региональная Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.
ИСТОЧНИК KP.RU