За два дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 28 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-30T10:53:46+03:00

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За прошедшие выходные инспекторы ГИБДД выявили на калининградских дорогах 28 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей .

Региональная Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU