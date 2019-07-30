2019-07-30T11:30:47+03:00
Общество

Из-за ремонта ул. Киевской увеличат количество рельсобусов в центр Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Для жителей Московского района увеличат количество рельсобусов до центра Калининграда. Об этом заявили в региональном правительстве.

Накануне вопрос транспортной доступности Московского района обсуждали на совещании у губернатора. Антон Алиханов ранее возмутился организацией движения после закрытия движения по ул. Киевской.

- Очевидно, что принятых мер для обеспечения транспортного сообщения, недостаточно. Жителям города не нужны оправдания, жителям нужна работа и результаты. В кратчайшие сроки с учетом предложений горожан необходимо оптимизировать транспортную схему, максимально снизить неудобства для автомобилистов и пешеходов, – сказал Антон Алиханов.

Железная дорога, например, предложила назначить дополнительные рейсы пригородных поездов, что потребует подвоза пассажиров городским транспортом с улиц Батальной и Карамзина к остановочному пункту «4 километр».

- В ходе совещания были обсуждены и вопросы организации пешеходного движения на улице Киевской. Отмечено, что на ремонтируемом объекте одна сторона должна быть предусмотрена в обязательном порядке. Также будет проработана возможность открытия автомобильного движения по тротуару на пересечении улиц Суворова и Железнодорожной с правым поворотом, - добавили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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