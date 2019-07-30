2019-07-30T11:39:17+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 30 июля, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов электричество отключено на ул. Чкалова 5а, 7а (поликлиника УФСИН), 21а, ул. Спортивная 1а, 1б, 1в, 2-6, 12, 16, 24, пр-т Мира 132а, ул. Лейт. Катина 8а, 8б.

До 18 часов света не будет на ул. Зеленая 28-38, 28а, 40 (д/сад № 50), 42-52, 68, ул. Макарова 2.

Холодное водоснабжение прекращено до 17 часов на ул. Островского 13, 14, ул. Днепропетровская 5, 12-16, ул. Запорожская 5а, 6-12, ул. Дзержинского 55, ул. Интернациональная 27-57, б-р Л. Шевцовой 36-40, 58, 70, 76-90.

Горячее водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Чкалова 7а (поликлиника УФСИН), 24-26а, 29, ул. Спортивной 11 (школа-интернат). До 12:30 горячая вода отключена на ул. Клинической 25-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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