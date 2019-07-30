2019-07-30T12:16:08+03:00
Общество

С жителя Черняховска взыскали 100 тысяч за незаконную охоту

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителю Черняховска придется возместить ущерб, причиненный в результате незаконной охоты. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе прошлого года мужчина в районе поселка Степное Черняховского района добыл самку косули. При этом, охота в это время была запрещена.

Ущерб охотничьим ресурсам был оценен в 100 тысяч рублей. Министерство природных ресурсов и экологии подало на охотника в суд, который решил взыскать эти деньги с мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде транспортную компанию оштрафовали на 1 млн за «вознаграждение» таможеннику
В Калининграде выявили незаконные арбузные «развалы»
В Балтийское море выпустили двух спасенных тюленей
Двум жителям Светлого грозит до пяти лет колонии за кражу картофеля с огорода
Садовые товарищества в Калининграде и области задолжали 30 млн за свет
Мэрия: Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке будут восстановлены
Министр: Во всех строящихся детсадах в Калининграде будут ясельные группы
В Светлогорске будут судить водителя за ДТП, в котором погиб пассажир
На пляжах в Зеленоградске за два дня потерялось 11 детей
В Калининграде пассажир избил таксиста, который не смог подъехать к подъезду
Калининградец получил 4,5 года колонии за попытку украсть деньги с банковской карты
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
Из-за ремонта ул. Киевской увеличат количество рельсобусов в центр Калининграда
За два дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 28 пьяных водителей