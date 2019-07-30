С жителя Черняховска взыскали 100 тысяч за незаконную охоту

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-30T12:16:08+03:00

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Жителю Черняховска придется возместить ущерб, причиненный в результате незаконной охоты. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе прошлого года мужчина в районе поселка Степное Черняховского района добыл самку косули. При этом, охота в это время была запрещена.

Ущерб охотничьим ресурсам был оценен в 100 тысяч рублей. Министерство природных ресурсов и экологии подало на охотника в суд, который решил взыскать эти деньги с мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU