С жителя Черняховска взыскали 100 тысяч за незаконную охоту
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Жителю Черняховска придется возместить ущерб, причиненный в результате незаконной охоты. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В январе прошлого года мужчина в районе поселка Степное Черняховского района добыл самку косули. При этом, охота в это время была запрещена.
Ущерб охотничьим ресурсам был оценен в 100 тысяч рублей. Министерство природных ресурсов и экологии подало на охотника в суд, который решил взыскать эти деньги с мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU