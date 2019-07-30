Калининградец получил 4,5 года колонии за попытку украсть деньги с банковской карты
В Советске осудили местного жителя, который пытался украсть крупную сумму с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба Советского городского суда.
Ранее судимый за разбой горожанин подсмотрел пин-код карты своей знакомой, когда она расплачивалась в магазине. После этого мужчина, будучи в гостях у нее, украл карту и сразу же направился к банкомату.
Однако злоумышленник умудрился неверно ввести пин-код, причем, не один раз, в результате карта была автоматически заблокирована.
Суд признал его виновным в покушении на кражу с банковского счета и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU