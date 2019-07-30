В Калининграде пассажир избил таксиста, который не смог подъехать к подъезду

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-30T13:49:02+03:00

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В Калининграде задержали подозреваемого в избиении таксиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

43-летний злоумышленник заказал такси до дома. Прибыв на место, между мужчинами возникла ссора из-за того, что таксист смог довезти пассажира до подъезда и остановился недалеко от места назначения.

- В ходе конфликта пассажир несколько раз ударил оппонента бутылкой водки по голове, причинив лёгкий вред здоровью, - сообщили в полиции, отметив, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU