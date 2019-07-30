На пляжах в Зеленоградске за два дня потерялось 11 детей
.Фото: zelenogradsk.com
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На пляжах «Самбия» и «У Нептуна» в Зеленоградске в течение двух дней потерялись 11 детей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.
В воскресенье спасателям пришлось почти целый день посвятить поиску потерявшихся детей. Всего за этот день при помощи муниципальных спасателей было найдено и передано родителям 8 детей разного возраста.
В понедельник на пляже «У Нептуна» спасатель оказал помощь в поиске и передал двух детей 5-ти и 8-ми лет, а на пляже «Самбия» спасатель нашел 4-х летнего мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU