На пляжах в Зеленоградске за два дня потерялось 11 детей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-30T14:17:02+03:00

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На пляжах «Самбия» и «У Нептуна» в Зеленоградске в течение двух дней потерялись 11 детей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

В воскресенье спасателям пришлось почти целый день посвятить поиску потерявшихся детей. Всего за этот день при помощи муниципальных спасателей было найдено и передано родителям 8 детей разного возраста.

В понедельник на пляже «У Нептуна» спасатель оказал помощь в поиске и передал двух детей 5-ти и 8-ми лет, а на пляже «Самбия» спасатель нашел 4-х летнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU