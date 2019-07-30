2019-07-30T14:17:39+03:00
Происшествия

В Светлогорске будут судить водителя за ДТП, в котором погиб пассажир

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Светлогорске в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Авария произошла весной этого года. Пьяный мужчина без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево в поселке Покровское под Янтарным. В салоне находилась незакрепленная мотопомпа, которая в результате сместилась, в результате пассажир получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Действия водителя были квалифицированы как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде транспортную компанию оштрафовали на 1 млн за «вознаграждение» таможеннику
В Калининграде выявили незаконные арбузные «развалы»
В Балтийское море выпустили двух спасенных тюленей
Двум жителям Светлого грозит до пяти лет колонии за кражу картофеля с огорода
Садовые товарищества в Калининграде и области задолжали 30 млн за свет
Мэрия: Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке будут восстановлены
Министр: Во всех строящихся детсадах в Калининграде будут ясельные группы
На пляжах в Зеленоградске за два дня потерялось 11 детей
В Калининграде пассажир избил таксиста, который не смог подъехать к подъезду
Калининградец получил 4,5 года колонии за попытку украсть деньги с банковской карты
С жителя Черняховска взыскали 100 тысяч за незаконную охоту
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
Из-за ремонта ул. Киевской увеличат количество рельсобусов в центр Калининграда
За два дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 28 пьяных водителей