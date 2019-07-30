В Светлогорске будут судить водителя за ДТП, в котором погиб пассажир

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-30T14:17:39+03:00

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В Светлогорске в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Авария произошла весной этого года. Пьяный мужчина без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево в поселке Покровское под Янтарным. В салоне находилась незакрепленная мотопомпа, которая в результате сместилась, в результате пассажир получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Действия водителя были квалифицированы как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU