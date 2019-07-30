В Светлогорске будут судить водителя за ДТП, в котором погиб пассажир
В Светлогорске в суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Авария произошла весной этого года. Пьяный мужчина без прав не справился с управлением и врезался в придорожное дерево в поселке Покровское под Янтарным. В салоне находилась незакрепленная мотопомпа, которая в результате сместилась, в результате пассажир получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Действия водителя были квалифицированы как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU