Министр: Во всех строящихся детсадах в Калининграде будут ясельные группы

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-30T14:34:41+03:00

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К концу года в Калининградской области заработают четыре новых детских сада. Об этом сообщила министр образования Светлана Трусенева.

Готовность детсадов сейчас составляет от 25 до 88 процентов. Три новых детсада откроются в Калининграде, один – в Зеленоградске.

По словам Трусеневой, в следующем году завершится строительство нового корпуса детского сада – начальной школы №72 по ул. Красной, будут возведены дошкольные учреждения по бульвару Борисовскому и ул. 3-го Белорусского фронта в Калинниграде.

- Во всех детских садах откроются группы для детей от 1,5 до 3 лет в рамках национального проекта «Демография», - сказала министр образования.

ИСТОЧНИК KP.RU