Мэрия: Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке будут восстановлены

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-30T14:59:50+03:00

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Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке Калининграда будут восстановлены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Экспертиза показала, что огнём поврежден только пластик, так что после замены пластмассовых частей и электропроводки оба аттракциона пройдут необходимые проверки и вернутся «в строй», - сообщили в мэрии Калининграда.

Напомним, в ночь на 26 июля в парке в результате пожара пострадали два аттракциона - «Американские горки» и «Старби». Одна из версий возгорания – поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU