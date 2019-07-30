Мэрия: Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке будут восстановлены
.Фото: Александр Подгорчук
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Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке Калининграда будут восстановлены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Экспертиза показала, что огнём поврежден только пластик, так что после замены пластмассовых частей и электропроводки оба аттракциона пройдут необходимые проверки и вернутся «в строй», - сообщили в мэрии Калининграда.
Напомним, в ночь на 26 июля в парке в результате пожара пострадали два аттракциона - «Американские горки» и «Старби». Одна из версий возгорания – поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU