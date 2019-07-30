Садовые товарищества в Калининграде и области задолжали 30 млн за свет

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-30T15:34:08+03:00

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С начала 2019 года долги садовых товариществ в Калининградской области увеличились на 10 млн рублей и составляют 32,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнегосбыта».

Самая большая задолженность среди товариществ - у СНТ «Победа», расположенного в Ленинградском районе Калининграда – 12,9 млн рублей. СНТ «Радуга» в Светлогорском районе задолжало 3,3 млн рублей. Аналогичная ситуация у СНТ «Мечта», которое расположено в Московском районе Калининграда. За полгода задолженность увеличилась на 703 тысячи рублей и составила 3,1 млн рублей. Также среди проблемных потребителей СНТ «Чайка» Ленинградского района Калининграда, чей долг составляет 2,9 млн рублей.

- Зачастую садовые товарищества представляют собой не дачи для сезонного отдыха, а постоянные места проживания. Соответственно электроэнергию жители используют не для садовой деятельности, а для личного потребления. К тому же, некоторые садоводы живут в домах круглый год. В результате объем потребленной электроэнергии можно сравнить с начислениями небольшого поселка, - отметили в «Янтарьэнергосбыте».

ИСТОЧНИК KP.RU