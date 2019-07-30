2019-07-30T15:34:08+03:00
Общество

Садовые товарищества в Калининграде и области задолжали 30 млн за свет

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2019 года долги садовых товариществ в Калининградской области увеличились на 10 млн рублей и составляют 32,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнегосбыта».

Самая большая задолженность среди товариществ - у СНТ «Победа», расположенного в Ленинградском районе Калининграда – 12,9 млн рублей. СНТ «Радуга» в Светлогорском районе задолжало 3,3 млн рублей. Аналогичная ситуация у СНТ «Мечта», которое расположено в Московском районе Калининграда. За полгода задолженность увеличилась на 703 тысячи рублей и составила 3,1 млн рублей. Также среди проблемных потребителей СНТ «Чайка» Ленинградского района Калининграда, чей долг составляет 2,9 млн рублей.

- Зачастую садовые товарищества представляют собой не дачи для сезонного отдыха, а постоянные места проживания. Соответственно электроэнергию жители используют не для садовой деятельности, а для личного потребления. К тому же, некоторые садоводы живут в домах круглый год. В результате объем потребленной электроэнергии можно сравнить с начислениями небольшого поселка, - отметили в «Янтарьэнергосбыте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде транспортную компанию оштрафовали на 1 млн за «вознаграждение» таможеннику
В Калининграде выявили незаконные арбузные «развалы»
В Балтийское море выпустили двух спасенных тюленей
Двум жителям Светлого грозит до пяти лет колонии за кражу картофеля с огорода
Мэрия: Пострадавшие при пожаре аттракционы в Центральном парке будут восстановлены
Министр: Во всех строящихся детсадах в Калининграде будут ясельные группы
В Светлогорске будут судить водителя за ДТП, в котором погиб пассажир
На пляжах в Зеленоградске за два дня потерялось 11 детей
В Калининграде пассажир избил таксиста, который не смог подъехать к подъезду
Калининградец получил 4,5 года колонии за попытку украсть деньги с банковской карты
С жителя Черняховска взыскали 100 тысяч за незаконную охоту
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и воды
Из-за ремонта ул. Киевской увеличат количество рельсобусов в центр Калининграда
За два дня в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 28 пьяных водителей