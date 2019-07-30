2019-07-30T16:23:58+03:00
Общество

Двум жителям Светлого грозит до пяти лет колонии за кражу картофеля с огорода

Виктор Сергеев
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В Светлом полицейские раскрыли кражу картофеля с огорода пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее в полицию обратился 79-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что пришел на свой огород и обнаружил, что вся картошка выкопана.

Полицейские выяснили, что к краже причастны 28 и 32-летний местные жители. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых два мешка картофеля, часть урожая они успели съесть.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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