В Балтийское море выпустили двух спасенных тюленей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-30T16:48:02+03:00

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Во вторник, 30 июля, сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в море двух спасенных балтийских тюленей. Операция прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников национального парка.

«Выпускниками» стали два из четырех тюленей, прошедших лечение и реабилитацию в зоопарке. Первый – молодой самец, найденный 3 апреля на пляже у пос. Отрадное. Тюлененок примерно месячного возраста был сильно обезвожен, истощен, имел множественные кусанные раны. При поступлении тюлень весил 11 килограммов

Второго тюлененка обнаружили на пляже в Янтарном 11 апреля. Отдыхающие обратили внимание на животное, которое с трудом двигало передней конечностью. Как оказалось, у него были глубокие поверхностные раны, которые потребовали лечения.

Оба тюленя прошли обследование, лечение и реабилитацию. На последнем этапе животных учили самостоятельно добывать пищу, сведя к минимуму контакт с человеком. Рацион тюленей был максимально насыщен: ежедневно каждое животное съедало около 5 кг. рыбы.

В день выпуска тюлень, найденный у пос. Отрадное, весил 41 кг, «найденыш» из Янтарного – 43. Животных чипировали, введя под кожу чип с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение.

Сейчас на реабилитации в Калининградском зоопарке остаются еще два балтийских тюленя: самка, найденная на Куршской косе и самец из Балтийска. Как только будет получено разрешение Росприроднадзора, их тоже выпустят в море.

ИСТОЧНИК KP.RU