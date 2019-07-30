2019-07-30T16:53:23+03:00
Общество

В Калининграде выявили незаконные арбузные «развалы»

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На двух улицах в Калининграде обнаружили незаконные придорожные арбузные «развалы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Две точки располагались на Московском и Советском проспектах. Торговые столы с арбузами и дынями были установлены возле дороги с интенсивным автомобильным движением, при этом, разрешения на торговлю отсутствовали, как и документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

- В Калининграде в этом году официально муниципалитетом выдано только четыре разрешения на уличную торговлю бахчевыми культурами. Большинство же так называемых «развалов», массово возникающих в июле-сентябре у автотрасс или остановок общественного транспорта, являются несанкционированной торговлей, – рассказали в отделе торговли министерстве экономического развития и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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