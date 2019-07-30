В Калининграде транспортную компанию оштрафовали на 1 млн за «вознаграждение» таможеннику

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-30T17:02:00+03:00

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В Калининграде оштрафовали транспортную компанию за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Директор компании дал взятку сотруднику таможни за ускоренное и беспрепятственное проведение таможенных операций. За это он получил три года условно. Взявший взятку таможенник получил более суровое наказание – 2 года 10 месяцев колонии общего режима. Однако, на этом история не закончилась.

Суд признал компанию виновной в незаконном вознаграждении от имени юридического лица и оштрафовал на 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU