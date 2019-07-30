2019-07-30T17:21:44+03:00
Общество

Обитатель калининградской колонии «взял на калган» надзирателя

Во время проведения обыска сотрудник пенитенциарного учреждения получил удар головой в лицо
Игорь ОРЕХОВ
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Дело было вечером 23 мая этого года в знаменитой калининградской «девятке», то бишь, исправительной колонии №9 на Советском проспекте. В комнате для проведения обысков по ходу этого увлекательного процесса один из сидельцев ударил головой в лицо сотрудника пенитенциарного учреждения. В результате тот получил, как указано в протоколе, «телесные повреждения, неопасные для жизни и здоровья».

В отношении предпочитающего использовать свой череп в качестве оружия осужденного следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального Следственного управления СКР возбудил уголовное дело. За «применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы» уголовнику грозит прибавка к сроку – до 5 лет.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СКР по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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