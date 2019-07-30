2019-07-30T18:03:05+03:00
Спорт

Бильярдист из Калининграда выиграл международный турнир в Литве

Виктор Сергеев
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В Вильнюсе прошел престижный интернациональный кубок по бильярдному спорту. На базе специализированного клуба «Brooklyn» сыграли 38 представителей Испании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и России в возрасте от 12 до 70 лет.

Наиболее успешным из россиян стал четырнадцатилетний перворазрядник Глеб Порукевич из калининградской областной спортивной школы по шахматам и бильярдному спорту, который выиграл шесть встреч из шести возможных.

В активе калининградца – 18 победных партий из 25. Призёр отечественных и международных соревнований переиграл представителей Латвии, Литвы, Финляндии, Белоруссии и Литвы. В финале он оказался точнее Рената Кудинова из Юрмалы, закончив партию со счётом 3:2.

Уже осенью Глеб Порукевич выступит на двух столичных международных турнирах по русскому бильярду – «Кубок Кремля» и «Принц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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