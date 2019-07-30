Калининградка устроила в своей квартире на ул. Костикова наркопритон

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-30T18:07:30+03:00

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В Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон на улице Костикова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летняя горожанка систематически предоставляла свое жилище наркоманам для употребления наркотиков. В ходе обыска в квартире злоумышленницы нашли все необходимое для изготовления и употребления дезоморфина.

На женщину завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до четырех лет.

Кроме того, полицейские задокументировали факт сбыта дезоморфина одному из гостей. За это ей грозит еще до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU