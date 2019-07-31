В Багратионовске на границе в польском автобусе нашли 500 пачек сигарет

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-31T10:48:40+03:00

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Калининградские таможенники нашли контрабандные сигареты в автобусе, который ехал в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

На границе в Багратионовске водитель польского автобуса сообщил, что везет пассажиров на шопинг в Бартошице. При досмотре под крышей автобуса нашли 500 пачек сигарет.

Сигареты и автобус изъяты. На водителя завели административное дело за сокрытие товаров от таможенного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU