Провалившаяся в ливневый колодец калининградка засудила дорожников

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-31T11:05:47+03:00

Пострадавшая женщина добилась компенсации морального вреда, а также возмещения расходов на лечение и утраченного заработка

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В мае прошлого года жительница Калининградане заметила открытый люк ливневого колодца на проезжей части дороги напротив стадиона «Локомотив». Падение обернулось для горожанки многочисленными ушибами и травмой ноги. Из-за лечения пришлось пропустить стажировку на перспективной работе и в дальнейшем отказаться от трудоустройства. Тогда женщина решила добиваться компенсации морального вреда и взыскания утраченного заработка. И подала в суд на ЗАО «Дорожно-строительное предприятие».

- В ходе рассмотрения дела было установлено, что к падению истицы привело отсутствие на дождеприемном колодце решетки, - прокомментировали в пресс-службе Ленинградского районного суда. - Суд пришел к выводу, что ответчик не принял должных мер по его ограждению и обозначению дорожными знаками.

В итоге с «Дорожно-строительного предприятия» в пользу потерпевшей взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 36 тысяч рублей в счет возмещения утраченного заработка и еще 718 за расходы на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU