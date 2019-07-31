2019-07-31T11:11:29+03:00
Общество

В Мамоново при помощи автовышки «пропололи» руины кирхи

Таким образом было приостановлено дальнейшее разрушение объекта культурного наследия
Иван МАРКОВ
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Процесс прополки кирхиПроцесс прополки кирхиФото: предоставлено Константином Косенковым
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В Мамоново опять необычный субботник. На этот раз сотрудники музея при поддержке местной администрации, арендовавшей для них автовышку, совершили «прополку» руин евангелической кирхи бывшего Хайлигенбайля, а также убрали кирпичи, грозившие свалиться вниз.

- То березка, то рябинка… Теперь здесь больше не растут, - написал сотрудник мамоновского краеведческого музея Константин Косенков в своем фейсбуке. - А заодно и ни один кирпич не упадёт на голову заезжему ротозею.

Кирха в Хайлигенбайле была построена в 1320-1330 годах. Она неоднократно горела и перестраивалась. Наиболее масштабные работы были проведены в 1789-1796 годах (тогда же здание было оштукатурено). В результате боевых действий 1945 года кирха получила серьезные повреждения, однако сохранилась башня, которая была взорвана в 1980 году. В настоящее время сохранились один фрагмент стены и части фундамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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