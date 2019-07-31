В Советске на границе задержали собаку из Литвы
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Калининградскую области собаку из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушение ветеринарных требований при перемещении животного выявили в пункте пропуска в Советске. В частности, в паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о клиническом осмотре в течение пяти дней перед отправкой.
В результате собака была возвращена в Литву по декларации о возврате груза.
ИСТОЧНИК KP.RU