В Советске на границе задержали собаку из Литвы

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-31T11:55:45+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Калининградскую области собаку из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение ветеринарных требований при перемещении животного выявили в пункте пропуска в Советске. В частности, в паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о клиническом осмотре в течение пяти дней перед отправкой.

В результате собака была возвращена в Литву по декларации о возврате груза.

ИСТОЧНИК KP.RU