В Калининграде в течение дня не будет света в домах на десяти улицах

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-31T11:16:38+03:00

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В Калининграде в среду, 31 июля, не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12:30 электричество отключено на ул. Горького 50 и ул. Азовской 5.

До 18 часов подача электричества приостановлена по ул. Зеленая 28-52, 28а, 40 (д/сад № 50), 68, ул. Макарова 2, ул. Нансена 74-74б,76,77а, 78-78б,80-86,86а,79, ул. Суворова 40,42.

До 20 часов электроэнергии не будет на пр-те Мира 86,86-88а, 90,92-94, ул. Пугачева 9,11,12-16,14а; ул. Офицерской 2,6,8.

Холодное водоснабжение прекращено до 16 часов на ул. Докука13 и ул. Горбунова 3.

ИСТОЧНИК KP.RU