2019-07-31T11:55:25+03:00
Общество

Антон Алиханов обнаружил на берегу Верхнего озера «серое нечто»

Губернатор заметил, что пристройка к гостинице «Турист» не красит городскую среду
Иван МАРКОВ
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"Серое нечто" на берегу Верхнего озера"Серое нечто" на берегу Верхнего озераФото: Антон АЛИХАНОВ
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Вечером 30 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов, гуляя по набережной Верхнего озера, обнаружил пристройку к гостинице «Турист» и заметил, что она совсем не красит променад.

- Нарушены правила благоустройства, - написал Алиханов в своем Инстаграме. - Никто, видимо, и не планировал думать о доступной городской среде, например. В общем и в целом, в красивом туристическом месте Калининграда возвели неприглядное, непонятное и никому не нужное серое нечто.

Далее глава региона, не называя имя владельца гостиницы, сообщил, что пообщается с ним лично и напомнит ему, что «закон для всех один».

- Есть в Калининградской области люди, которые долгое время трудились на благо региона и их жители знают в лицо. Но уходя со службы, видимо, забываются городские проблемы, - добавил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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