В Калининграде 18 улиц на две недели остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-31T12:00:46+03:00

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В Калининграде в течение двух недель не будет горячей воды на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На профилактический ремонт остановлены две котельные: РТС «Чкаловск» и РТС «Балтптицепром». Из-за этого до 13 августа прекращена подача горячей воды по следующим адресам в Центральном районе:

ул. Беланова 2а,2б,2в,2г,4-8,27,29,29а, 25-29,31-35, 37(дет.п-ка №2),61,71-105

пер Беланова 1,15-19,25,91а (д/с51)

ул. Докука 7,15

ул. Горбунова 1,3, 2-22

ул. Жиленкова 14-18

ул. Мира 1(школа№11), 2(гор.больница №3),4-10

ул. Калачева 47

ул. Лукашова 7

ул. Габайдулина 1 (д/с51)

ул. Гавриленко 3 (д/с51)

ул. Аральская 10-18,11-13

пер. Аральский 1,1а,2,2а,2б,2в,2г,3

ул. Лужская 3а,7-13,27(школа№53)34-44,40а,44а

ул. Урицкого 29,46-52,

ул. Карташева 3,7,88,121

пер. Карташева 18-22

ул. Алданская 7,9,10-28,18а,20а,24а

2-й Алданский пер. 4,7,9,26,30.

ИСТОЧНИК KP.RU