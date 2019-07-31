На калининградском побережье нашли скелет человека

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-31T13:16:46+03:00

Эта цепочка с крестиком была на погибшем человеке. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить от 10 до 20 лет тому назад

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Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области устанавливает личность человека, скелетированные останки которого обнаружены 26 июня на побережье Балтийского моря в районе поселка Куликово Зеленоградского района.

- По предварительным данным, это мог быть мужчина в возрасте 48-60 лет, ростом 165-170 см, - добавили в правоохранительном ведомстве. - Предполагаемая давность наступления смерти составляет 10-20 лет.

На скелете сохранились остатки одежды: свитера черной машинной вязки, фланелевой клетчатой черно-серой рубашки, в области ворота которой имеется бирка белого цвета с надписью латинскими буквами «BRAT», подтяжки бежевого цвета, черный кожаный ремень, спортивные темно-синие брюки с надписью «Reebok», трусы-плавки темно-синие с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа, носки темно-синие машинной вязки, носки черные ручной вязки, ботинки черные из комбинированной матерчатой ткани и кожи на шнурках, на задних частях стелек - надпись большими латинскими буквами «Eagle».

Всем, кто обладает информацией о личности погибшего и обстоятельствах его смерти, предлагается сообщить об этом лично, обратившись в Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по адресу: Светлогорск, Калининградский проспект, д. 29. Либо по телефонам: (84015) 32-40-25, (84015) 32-40-27, (84012) 30-57-65 (круглосуточный телефон доверия СУ СКР по Калининградской области), (84012) 55-29-82 (Управление угрозыска УМВД России по Калининградской области). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU