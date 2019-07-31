В Калининграде пенсионерка во время свадьбы украла женскую сумочку с айфоном внутри

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-31T13:04:03+03:00

Полицейские выяснили, что оставленное на столе имущество исчезло, пока все гости увлеченно танцевали

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Приятный поначалу отдых на свадьбе в одном из загородных кафе обернулся в итоге для обладательницы женской сумочки с мобильным телефоном внутри большим огорчением. Мужчина, которому его подруга доверила беречь свое имущество общей стоимостью 85 тысяч рублей, отправился танцевать вместе со всеми гостями, легкомысленно оставив клатч на банкетном столе. А когда вернулся, сумочки как не бывало!

Прибывшие на место происшествия (точнее даже сказать, преступления) оперативники угрозыска смогли установить, кто подрезал ридикюль. Оказалось, 58-летняя горожанка, заметив плохо, по ее мнению, лежавшую вещь, спрятала ее в собственную сумку, после чего, не прощаясь, покинула заведение.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – Ее санкции предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU