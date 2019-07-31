2019-07-31T13:22:23+03:00
Общество

В ночь на четверг в Отрадном отключат холодную воду

Виктор Сергеев
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В поселке Отрадное этой ночью будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщается на странице администрации Светлогорска в «Фейсбук».

Воду отключат с 22 часов среды до 6 часов утра четверга, 1 августа из-за проведения ремонтных работ на водопроводе по улице Прохладной.

Под отключение попадают все жилые дома, все гостевые дома, Дом-музей Брахерта, ССОЦ «Мечта», Цех минеральной воды, гостевой дом на ул. Токарева, дом 6, взрослый санаторий «Отрадное», детский санаторий «Отрадное», почта, все магазины, КГТУ, КГТИ, туберкулезный санаторий «Лесное», станция ГРЭС, мед.склады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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